Суд Петербурга приостановил работу пищевого комбината после отравления школьников

Работу комбината, из-за которого отравились дети и взрослые в школе №608 в Петербурге, приостановили на три месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Плохая уборка, поломанный инвентарь, отсутствие медицинских книжек - эти и другие нарушения нашли на «Комбинате питания «Кировский». Проверку проводили 11 сентября. Причиной послужило отравление 56 детей и взрослых в школе №608 в Петербурге. Как итог, деятельность комбината приостановили на три месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток. Срок исчисляется с момента применения временного запрета деятельности - с 22:30 11 сентября, - говорится в сообщении.

Напомним, что и в самой школе нашли немало нарушений. После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что не все работники кухни вовремя прошли медосмотр, уборку и дезинсекцию не проводили. Кроме того, по помещению бегали тараканы. В связи с этим учреждение закрыли на карантин.

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