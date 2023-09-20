Петербуржцев попросили не посещать экскурсии к местам залежки тюленей

Тюлени могут покинуть свое место из-за людей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге Росприроднадзор попросил не беспокоить тюленей и не ездить на экскурсии к местам их залежки. Одну компанию, которая возит туристов на такие экскурсии, специалисты обнаружили в соцсетях. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

- Управление Росприроднадзора усматривает в данных действиях угрозу причинения вреда видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, так как подобные морские прогулки и излишнее внимание со стороны человека в местах, где животные готовятся к зимовке и вынашивают потомство, могут потревожить млекопитающих, - говорится в сообщении.

По словам специалистов, тюлени из-за людей могут покинуть место обитания. И тогда животным придется искать другое место для себя. Росприроднадзор объявит предостережение компаниям, которые устраивают такие экскурсии.

- Серый балтийский тюлень, балтийская и ладожская кольчатые нерпы занесены в Красную книгу РФ и находятся под охраной государства, - напомнили в ведомстве.