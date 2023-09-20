Мужчина получил условный срок за ложную угрозу взорвать аэропорт Пулково

Мужчина получил условный срок за ложное сообщение о бомбе в Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина не на шутку встревожил сотрудников аэропорта Пулково заявлением, что у него в ручной клади лежит бомба. Все произошло во время предполетного досмотра в ночь на 7 июля. Тогда багаж пассажира осмотрели и ничего взрывоопасного не нашли. Мужчину обвинили в ложном сообщении о теракте, но он отделался условным сроком. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Мужчина умышленно, из хулиганских побуждений, зная, что никакого акта терроризма не готовится, находясь в зоне предполетного досмотра на третьем этаже, сообщил инспектору об имеющейся у него бомбе. Правоохранители обследовали ручную кладь пассажира и не нашли взрывчатых веществ или взрывных устройств, - говорится в сообщении.

Суд приговорил хулигана к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.