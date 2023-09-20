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НовостиЧто происходит20 сентября 2023 12:13

Суд в Петербурге рассмотрит новое дело против рэпера Oxxxymiron*

Oxxxymiron* получил новый протокол за нарушение закона об иноагентах, его ждет суд в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Судебное заседание пройдет 5 октября. Фото: Кадр из клипа "Ойда"

Судебное заседание пройдет 5 октября. Фото: Кадр из клипа "Ойда"

Рэпера Oxxxymiron* в очередной раз пригласили на судебное заседание. Судя по карточкам на сайте Куйбышевского районного суда, исполнителю придется ответить перед законом 5 октября. Его обвиняют в нарушении закона об иноагентах.

- Мирона Федорова* привлекли к ответственности по статье 19.34 административного кодекса, - говорится в карточке суда.

Судя по всему, Oxxxymiron* не предоставил в уполномоченный орган сведений о себе. Или же предоставил их не вовремя. За такое нарушение рэперу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее исполнителя наказывали за его треки. Так, например, в декабре прошлого года рэпер получил административное дело за свою песню «Ойда». Прокуратура нашла в ней призывы к нарушению территориальной целостности страны.

* признан иноагентом в России