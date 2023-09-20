23 сентября в Петербурге стало Днем Ленинградского народного ополчения

Новую памятную дату установили в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге появилась новая памятная дата. Теперь 23 сентября в городе будут отмечать День Ленинградского народного ополчения. Депутаты Законодательного собрания 20 сентября рассмотрели законопроект сразу в трех чтениях и единогласно поддержали инициативу.

- Мало кто знает, что до сих пор судьба значительной части участников Ленинградской армии народного ополчения неизвестна. Они числятся пропавшими без вести, потому что в отчаянных условиях конца лета-осени 1941 года просто некому было фиксировать гибель бойцов. Сегодня все фракции Законодательного собрания Петербурга единогласно поддержали идею новой памятной даты, - отметила депутат Марина Шишкина.

Она добавила, что сейчас в Петербурге готовятся к юбилею полного снятия блокады. В связи с этим в городе планируют запустить исследовательских проект, который поможет установить имена ополченцев. Для этого изучат архивные документы.