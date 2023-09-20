«Ремонт делали без разрешения»: В ГАТИ объяснили утренние пробки на проспекте Ветеранов

На проспекте Ветеранов в Петербурге устроили несогласованный ремонт дороги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге активно идет ремонт дороги на проспекте Ветеранов. Ранее в ГАТИ поступило сразу две заявки от ООО СК «Орион плюс». Компания хотела получить разрешение на благоустройство участка от проспекта Маршала Жукова до Дачного проспекта. Но они получили отказ, потому что эти работы могли вызвать транспортный коллапс, ведь в районе и так идет несколько ремонтов.

- Однако вопреки полученному отказу, сегодня были начаты работы на участке. Государственная административно-техническая инспекция оперативно договорилась с ОГИБДД УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга о выездном обследовании, в результате которого были выявлены нарушения, - прокомментировали spb.kp.ru в пресс-службе ГАТИ.

Специалисты обнаружили незаконно размещенные знаки. Требования безопасности при ремонте дорог не соблюдались. Поэтому компании грозит штраф – до 300 тысяч рублей. Госавтоинспекция выдаст виновнику случившегося предостережение.