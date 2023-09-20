Две новых ветки метро могут появиться на юге Петербурга

Две новых ветки метро планируют построить в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комиссия по внесению изменений в Генплан Петербурга согласовала правки к проекту этого документа в части развития метрополитена. Согласно им, в Северной столице могут построить две новых линии метро, которые будут вести в Пушкинский район.

- Учесть строительство Кировско-Выборгской линии от станции «Проспект Ветеранов» на расчетный срок Генплана. Также предусмотреть альтернативный вариант трассировки продолжения Кировско-Выборгской линии метрополитена в Пушкинский район для улучшения транспортного обеспечения города-спутника Южный, - говорится в документе.

Согласно документу, недалеко от СКА Арены появится станция «Витебский проспект». От нее первую линию метро пустят на юг до пересечения улицы Типанова и проспекта Космонавтов. После ветка уйдет в Шушары до долгожданной у местных жителей станции «Центральная усадьба». Кроме того, поезда будут делать три остановки на Пулковском шоссе, а потом уходить в город-спутник Южный.

Вторая линия метро должны запустить от станции «Проспект Ветеранов». Согласно планам, она пройдет к «Пулковским высотам» через аэропорт Пулково, хотя станции в самой воздушной гавани не предусмотрено. Конечной остановкой станет «Экспофорум».