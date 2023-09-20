В инициативе ЕР по занятости заложена индексация выплат безработным

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Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы. Ими стали: федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости. Партия уже внесла соответствующие законопроекты в нижнюю палату парламента.

В осеннюю сессию «Единая Россия» в Госдуме продолжит поддерживать участников СВО и членов их семей. В первую очередь рассмотрят законопроект о механизме государственного страхования добровольцев, которые заключили контракты с Вооруженными Силами РФ. Сейчас они подлежат обязательному страхованию за счет федерального бюджета. Но механизма реализации этой нормы нет.

Инициатива, внесена рабочей группой по СВО под руководством секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, устраняет эту проблему. После принятия документа будут регламентированы основания, условия и порядок обязательного госстрахования добровольцев по аналогии с тем, как сейчас это действует в отношении военнослужащих.

Также рассмотрят законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Компании, которые берут их на работу, смогут получать льготы.

Приоритетным для «Единой России» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. Сейчас льготу Герои могут использовать только лично. Изменение данной нормы поддерживает Правительство.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект партии о расширении волонтерской деятельности и ее поддержке. Он определит круг участников волонтерской деятельности, закрепит за ними право на медобследование, обучение, учет их работы при поступлении в вузы.

До 1 октября Правительство внесет в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Работу над ним «Единая Россия» уже ведет с Кабмином - в документе заложены все социальные положения народной программы партии.

- Все социальные обязательства в бюджете 2024-2026 возрастут, - отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев. - По инициативе Президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача «Единой России» - обеспечить неукоснительное исполнение этого решения.

Он также напомнил, что со следующего года ежегодно будет индексироваться пособие по безработице. Это предусматривает и законопроект «Единой России» о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.

- К законопроекту поступило несколько сотен поправок, - подчеркнул Андрей Исаев. - Участие в их рассмотрении приняли профсоюзы и работодатели, Правительство. Мы вышли на согласованные позиции.

Законопроект о занятости поможет в профилактике безработицы и противодействии нелегальной занятости. Он вводит понятия самозанятости и платформенной занятости, расширяет возможности работодателей при трудоустройстве инвалидов. Вводятся новые категории лиц, которые смогут рассчитывать на особую поддержку служб занятости: граждане предпенсионного возраста, участники СВО, члены их семей, молодые специалисты.

Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.

- Военпреды должны нести такую же ответственность за срыв сроков и другие нарушения госконтракта, как и остальные участники ГОЗа, – отметил Андрей Турчак. - Те из них, кто исполняют свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят.

Как ранее отмечал глава группы, секретарь Генсовета «Единой России Андрей Турчак, текущая редакция КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий госконтракта по ГОЗ им грозит денежный штраф, а в особых случаях – уголовная ответственность.