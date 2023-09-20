Скелеты двух людей нашли в лесах в Ленобласти

Костные останки погибших около 10 лет назад людей нашли в лесах Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

20 сентября в Ленобласти нашли сразу два скелета людей, которые, предположительно, погибли около 10 лет назад. Одну страшную находку сделали в лесу недалеко от деревни Валя в Тихвинском районе, вторую - в районе поселка Ушаки в Тосненском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.

- При осмотре каких-либо видимых повреждений криминального характера не обнаружено. По данным судебно-медицинского экспертов, участвовавших в осмотре места происшествия, с момента наступления смерти до момента обнаружения останков прошло около 10 лет, - добавили в ведомстве.

Сейчас останки направили на судебную медико-криминалистическую экспертизу, чтобы установить возраст, пол и причины смерти. Также следователи по фактам обнаружения костных останков организовали доследственные проверки. По их результатам будет принято процессуальное решение.