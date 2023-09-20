В Генплан Петербурга внесли создание трамвайной линии до Пулково

Трамвайную линию из Купчино в Пулково внесут в Генплан Петербурга. Фото: комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга

От станции метро «Купчино» запустят трамваи до аэропорта Пулково. Соответствующее решение приняла комиссия по внесению изменений в Генплан. Когда построят трамвайную сеть, не уточняется.

- Поддержать инициативу создания трамвайной сети по маршруту «Аэропорт «Пулково» - поселок Шушары до станции метро «Купчино» путем внесения изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, - говорится в документе.

Предполагается, что для нового трамвайного маршрута будут использовать инфраструктуру трамвайной линии Купчино - Шушары - Славянка. А именно новая линия отойдет от строящегося участка путей в Славянку.

- Использование трамвайной линии для целей организации трамвайного сообщения между аэропортом и метрополитеном позволило бы полнее использовать потенциал трамвайной линии как в части ее пропускной способности, так и в части использования производственных мощностей ее депо, - отметили заявители, которыми выступили ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», АО «Аэропорт «Пулково» и комитет по инвестициям Петербурга.