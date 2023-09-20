Цены на проезд в транспорте Петербурга вырастут на пять процентов в 2024 году

Проезд в общественном транспорте Петербурга может подорожать на пять процентов в 2024 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает в 2024 году. По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, в проекте бюджета города учли рост тарифов на величину инфляции. Таким образом, стоимость проезда повысится почти на пять процентов. Об этом пишет «Мойка78».

- Имеется в виду 4,9 процента, а округленно рост составит пять процентов. Конкретные цифры огласит комитет по тарифам, - сказал вице-губернатор.

Напомним, что ранее уже поднималась тема повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. В профильном комитете во время «нулевых чтений» говорили, что хорошо было бы поднять стоимость на уровень инфляции - 4,95 процента. Но тогда никаких точных решений не принималось. Но если действительно это произойдет, то в среднем проезд как в метро, так и в наземном транспорте может подорожать на три рубля.