Мужчина изуродовал машину в Кронштадте из-за безответной любви. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Кронштадтского района обвинили 40-летнего уроженца Читы в умышленном повреждении чужого имущества. Ранее на мужчину завели уголовное дело из-за изуродованной машины. Правоохранителям он объяснил свой поступок неразделенными чувствами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Дознаватели считают, что 10 августа обвиняемый находился во дворе дома по улице Флотская в Кронштадте. На эмоциях он взял фрагмент бетонной плиты, разбил им лобовое, заднее и боковые стекла автомобиля «Форд Фокус», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Позже мужчина рассказал, что так резко и агрессивно он вымещал злость на хозяйку автомобиля. Причиной конфликта стала безответная любовь к владелице транспорта. Специалисты оценили причиненный ущерб в 97 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направили в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.