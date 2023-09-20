Владимир Путин обсудил с попечительским советом развитие Мариинского театра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мариинский театр готовится праздновать свой 240-й день рождения. Поэтому Владимир Путин встретился с попечительским советом учреждения и обсудил дальнейшее развитие. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

– По программе создания современного культурного кластера в конце 2024 года появится еще один филиал Мариинки в Кемерове. Это будет уже седьмая площадка театра, где зритель сможет познакомиться с мастерством труппы, – рассказал президент России.

Глава государства отметил, что сегодня отечественное искусство и российских артистов дискриминируют, пытаются «отменить». Но, по его мнению, все попытки вычеркнуть русскую и российскую культуру из мирового наследия приведут только к оскудению искусств других стран.

Напомним, в стране сегодня работают три филиала Мариинки в Петербурге, сцена во Владивостоке и две площадки во Владикавказе.