В Петербурге выросли цены на сахар, гречку и мясо к сентябрю 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге подсчитали стоимость корзины социальной значимых продуктов к сентябрю 2023 года. Необходимый набор обошелся чуть больше, чем в три тысячи рублей. Подорожали в городе сахар, гречневая крупа и мясо. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Валерий Москаленко.

– Минимальная корзина петербуржцам обойдется в 3031,2 рубля. В Северной столице выросли цены на сахар, гречку, говядину и свинину, – рассказал чиновник в публикации.

Он также уточнил, что в городе стали более доступными такие продукты, как картофель, капуста, морковь, яблоки и лук.

Ранее spb.kp.ru писала, что цены на потребительские товары в Ленобласти за месяц выросли на 0,24 процента. С начала года, по подсчетам экспертов Петростата, стоимость продукции увеличилась на 3,61 процента. Особенно по кошельку местных жителей ударили чеки за лекарство.