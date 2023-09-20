Движение ограничат в четырех районах Петербурга с 22 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

На дорогах Петербурга вновь вводят временные ограничения. Так, с 22 сентября перекроют улицы в четырех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– До 15 октября из-за ремонта покрытия ограничат движение по Университетской набережной. До 6 числа временно изменятся маршруты в Красносельском районе из-за реконструкции инженерных сетей. Там частично перекроют проспект Ветеранов, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Такие же работы будут проводиться на улице Генерала Хрулева, Печатника Григорьева, Коломяжскому проспекту, Школьному и Шишмаревскому переулкам.

В ГАТИ петербуржцам порекомендовали заранее планировать свои маршруты следования, учитывая временные изменения на дорогах Северной столицы. Подробная информация об ограничениях уже доступна на карте на сайте инспекции.