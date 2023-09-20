180 крыш Петербурга оборудуют системами греющего кабеля в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург активно готовится к зиме. Для того, чтобы обезопасить местных жителей, крыши города оборудуют системами греющего кабеля. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава жилищного комитета Олег Зотов.

– Подобными механизмами за четыре года – с 2018 по 2022 – сделали на 335 крышах Северной столицы. Система позволяет предотвратить намерзание толстого слоя льда. В этом году планируем оборудовать еще 180 кровель, – рассказал председатель профильного ведомства.

Олег Зотов уточнил, что 130 систем уже готовы. Они будут эксплуатироваться уже этой зимой. Устанавливать их будут на наиболее опасных в плане образования наледи и сосулек высотах Петербурга. Он также отметил, что немаловажную роль в выборе адресов сыграли затраты управляющих компаний на очистку кровель. Так, только в Центральном районе на это уходит от 80 до 100 миллионов рублей.