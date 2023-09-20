Дарья Юргенс вспомнила погибшего 21 год назад актера Сергея Бодрова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российская актриса театра и кино Дарья Юргенс обратилась к своему погибшему коллеге по цеху Сергею Бодрову-младшему. Больше 25-ти лет назад артисты вместе снимались в культовых фильмах «Брат» и «Брат-2». В 21-ю годовщину смерти исполнителя роли Данилы Багрова в своем телеграм-канале.

– Помню! Партнёр мой, друг, брат! Очень тебя не хватает, особенно сейчас, – написала актриса в своей публикации.

Напомним, Сергей Бодров погиб во время работы над своей режиссерской работы «Связной». Но 20 сентября 2002 года он пропал вместе со всей съемочной группой. На них сошел ледник «Колка» в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Он скрыл под собой более 120 человек и две турбазы. Тело Бодрова-младшего, несмотря на затяжные поиски, так и не нашли.

К 20-летию со дня смерти актера spb.kp.ru поговорила с артистами, снимавшимися с ним в роковой картине.