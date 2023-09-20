Петербург собираются полностью перевести на экологически чистые виды топлива

Уровень газификации Петербурга достигнет 100 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург переводят на экологически чистые виды топлива. Проект реализуют по поручению президента Владимира Путина. Благодаря программе уровень газификации достигнет почти 100 процентов. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

– Важно понимать, что перевод города на газ – это не только экологичный выбор, но и экономичный. Такие виды топлива как мазут и уголь сложные в доставке, хранении и поддержании технического состояния, – уточнил глава профильного ведомства.

Он также уточнил, что 14 котельных переобустроят под газ, а еще семь источников тепла переведут на электрические котлы. Одну котельную вообще закроют. К слову, на потребителях работы не скажутся. Так, Северная столица станет первым городом в стране, который использует экологически чистые виды топлива. Проект контролирует лично губернатор Беглова.