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НовостиОбщество20 сентября 2023 21:17

Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно и бессрочно ездить по России

Проследовать бесплатно с каждым из них сможет один сопровождающий
Элеонора КУРЮМОВА
Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно и бессрочно ездить по России.

Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно и бессрочно ездить по России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин поручил холдингу «РЖД» предоставить жителям блокадного Ленинграда право бесплатного проезда в поездах дальнего следования. Льгота распространяется на все внутрироссийское сообщение. Действовать она начнет с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Блокадники смогут не только бесплатно, но и бессрочно ездить в поездах дальнего следования, курсирующих по России. Никаких ограничений по количеству поездок также нет, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кстати, бесплатно каждого из них сможет сопроводить один человек. Губернатор Северной столицы Александр Беглов также поблагодарил президента за решение о единовременной выплате блокадникам. Ее жители когда-то оккупированного Ленинграда получат по случаю 80-летия полного снятия фашистского кольца.