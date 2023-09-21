Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно и бессрочно ездить по России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин поручил холдингу «РЖД» предоставить жителям блокадного Ленинграда право бесплатного проезда в поездах дальнего следования. Льгота распространяется на все внутрироссийское сообщение. Действовать она начнет с 1 декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Блокадники смогут не только бесплатно, но и бессрочно ездить в поездах дальнего следования, курсирующих по России. Никаких ограничений по количеству поездок также нет, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Кстати, бесплатно каждого из них сможет сопроводить один человек. Губернатор Северной столицы Александр Беглов также поблагодарил президента за решение о единовременной выплате блокадникам. Ее жители когда-то оккупированного Ленинграда получат по случаю 80-летия полного снятия фашистского кольца.