Суд Петербурга не вернул аккаунт депутату после удаления фейков о спецоперации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольнинский суд Петербурга отказался снять ограничение со страницы депутата ЗакСа Карелии. Ранее общественница публиковала в своем аккаунте информацию о спецоперации. Ее правоохранители расценили как недостоверную. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Депутат указала, что в марте прошлого года ее страницу в соцсети ВКонтакте заблокировали. Аккаунт использовался ею не только как физлицом, но и как депутатом, а также главой фракции «Яблоко», – уточнили в пресс-службе.

Затем Роскомнадзор сообщил женщине об ограничении доступа к профилю из-за неоднократного размещения фейков о спецоперации. Тогда общественница удалила провокационные посты, попросив снять блокировку. Но представители соцсети отказали. И, как сообщили в суде, их решение оказалось вполне законным из-за распространения недостоверной информации под видом правды.