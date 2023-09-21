В Смольном не могут определить, как вешать памятные таблички «Последнего адреса»

Регламент установки табличек «Последнего адреса» так и не определили.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
С момента скандала вокруг памятных табличек с именами репрессированных в прошлом веке ленинградцев прошло уже три года. Они несколько лет назад появились на домах Петербурга в рамках акции «Последний адрес», однако в 2020 году их сняли с дома 23 на улице Рубинштейна. В начале сентября 2023 года стало известно об исчезновении табличек и с дома 61 по Лесному проспекту. Как оказалось, в Смольном так и не определились с регламентом их установки. Это следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.
Как следует из документа, такие таблички нельзя отнести к наружной рекламе и информации, также они не являются элементами благоустройства. Помимо этого, установка памятных элементов не попадает под закон «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге».
- Таким образом, порядок установки указанных табличек действующим законодательством не определен, требования к их внешнему виду и размещению не предусмотрены, правовые основания для установки табличек в качестве элементов благоустройства отсутствуют, - говорится в ответе вице-губернатора.
Борис Вишневский добавил, что на следующем заседании ЗакСа собирается внести на рассмотрение парламента депутатский запрос по теме памятных табличек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Памятные таблички «Последний адрес» в Петербурге признали вне закона
Виталий Милонов, в свою очередь, поддержал проект, но без политических игрищ вокруг (подробнее)