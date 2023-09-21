Расходы бюджета Петербурга в 2024-2026 годах составят 4 трлн рублей

Расходы бюджета Петербурга в ближайшие три года составят 4 трлн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ближайшие три года расходы бюджета Петербурга составят порядка 4 трлн рублей. Это следует из проекта закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Ожидается, что за этот период объем доходов города превысит 3,78 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Несмотря на внешние вызовы, экономика города вышла на траекторию роста. Это позволяет нам не только уверенно планировать расходы на социальную сферу и содержание города, но и закладывать в бюджет значимые расходы развития. В следующем году они составят более 25% бюджета, - указал губернатор Александр Беглов.

Если рассматривать ближайшее время, то в 2024 году значительную часть расходов бюджета составят государственные программы. На них предусмотрено более 1,1 трлн рублей или 92% расходов бюджета. В частности, на развитие транспортной системы направят 284 млрд рублей, образования - 280 млрд рублей, здравоохранения - 191 млрд рублей, соцподдержку горожан - 132 млрд рублей.