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НовостиОбщество21 сентября 2023 5:10

Теплая и облачная погода ожидается в Петербурге 21 сентября

Дожди могут пройти на востоке Северной столицы
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Тепло до +22 градусов будет в Петербурге 21 сентября.

Тепло до +22 градусов будет в Петербурге 21 сентября.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Петербурге продолжит радовать горожан по-осеннему теплой погодой. Так, 21 сентября в Северной столице воздух прогреется до +22 градусов. На небе хоть и будут периодически появляться облака, но сильных дождей они с собой не принесут. Однако на востоке города все же могут наблюдаться осадки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня на погоду в Петербурге окажет влияние северо-западная периферия антициклона. Он постепенно оттеснит дождевые тучи за границы региона, что поспособствует росту температуры. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов обойдется без существенных осадков, лишь на востоке местами еще пройдут небольшие дожди, - указал синоптик.

Ветер подует юго-западного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 761 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, 22 сентября, в Северной столице осадков не ожидается. А температура в этот день поднимется до +23 градусов.