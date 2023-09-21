Массовая авария с машиной ДПС произошла на Лесном проспекте в Петербурге

Массовая авария произошла утром 21 сентября на Лесном проспекте в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Не у всех утро 21 сентября в Петербурге началось удачно. А виной этому массовая авария на трамвайных путях на Лесном проспекте. По предварительным данным, там столкнулись пять автомобилей, одна из которых принадлежит ГИБДД. Этим поделились очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП| Санкт-Петербург | Питер»

- Сильная авария с машиной ДПС на Лесном проспекте. Такого количества пострадавших авто давно не видела, - пишет одна из очевидцев.

Пострадал ли кто-то в аварии, не уточняется. Из-за ДТП образовалась пробка. Кроме того, встало движение трамваев. Как уточнили в пресс-службе «Организатора перевозок», из-за невозможности проезда у трамваев №20 и №6 изменились трассы.

- Трамвай №20 следует от проспекта Культуры до станции метро «Выборгская». Трамвай №6 следует от Гренадерской улицы до станции метро «Выборгская», - уточнили в пресс-службе.