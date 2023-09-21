Двоих полицейских госпитализировали после ДТП на Лесном проспекте в Петербурге

Двое полицейских пострадали в аварии на Лесном проспекте в Петербурге. Фото: t.me/dtp_spb78

Двое полицейских попали в больницу после ДТП на Лесном проспекте в Петербурге, которое произошло утром 21 сентября. Ранее очевидцы сообщали, что на трамвайных путях столкнулись пять автомобилей, в том числе и машина ГИБДД. Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в аварии участвовали только два авто: служебная и «БМВ».

- В 7:10 на пересечении Лесного проспекта и Нейшлотского переулка произошло столкновение двух автомобилей: служебного автомобиля ДПС и автомобиля «БМВ», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что водитель иномарки не пострадал. По факту ДТП правоохранители организовали проверку. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Отметим, что из-за аварии на дороге образовалась пробка. Так как она произошла на трамвайных путях, то пришлось изменить трассы трамваев №6 и №20. Первый пустили от Гренадерской улицы до станции метро «Выборгская», второй - от проспекта Культуры до этой же станции метро.