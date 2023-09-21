Мигранты устроили драку в кафе в центре Петербурга из-за очереди на танцпол

Драка из-за танцпола в кафе Петербурга продолжилась на улице. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ночь 20 сентября в одном из кафе на Пушкинской улице в Петербурге прошла не спокойно. Там отдыхали две компании мигрантов, но в какой-то момент они не смогли поделить танцпол. Между мужчинами завязалась драка. Сначала они выясняли отношения в заведение, а потом продолжили конфликт на улице. Разнимать мигрантов пришлось полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В отдел полиции для разбирательства доставлены семь участников конфликта, граждан сопредельных государств в возрасте от 19 до 44 лет. Двое из них приехали из Новгородской области, - уточнили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что возникшая очередь на танцпол не устроила 38-летнего мигранта. Из-за него и началась потасовка. На мужчину завели уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, оказалось, что у автомобиля задержанного имеются признаки изменения идентификационных номеров агрегатов. Поэтому его «Мерседес Гелентваген» отправили на спецстоянку.

Также полицейские выяснили, что остальные участники конфликта находятся в России незаконно. Поэтому сейчас решается вопрос об их выдворении. Кстати, досталось и самому кафе. Его деятельность приостановили на период расследования.