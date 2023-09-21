10-летний мальчик заявил, что его изнасиловали двое мигрантов в Петербурге

Правоохранители проверяют заявление петербурженки об изнасиловании ее 10-летнего сына двумя мигрантами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое мигрантов якобы изнасиловали 10-летнего мальчика в квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге. По словам ребенка, все произошло еще 13 сентября. Он рассказал о случившемся матери, а она 20 сентября обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 33-летняя женщина рассказала, что 13 сентября в период с 18:00 до 19:30 двое неизвестных мужчин, применив физическую силу и угрожая ножом, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летнего сына, - передает источник.

Полицейские ночью 21 сентября задержали одного из подозреваемых. Им оказался 31-летний гражданин Таджикистана. Его доставили в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас правоохранители выясняют, действительно ли мальчик был изнасилован.