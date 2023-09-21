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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 8:29

11-летняя девочка пропала в Петербурге

Пропавшую 20 сентября 11-летнюю девочку начали искать в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Без вести пропавшую 11-летнюю девочку ищут в Петербурге. Фото: «Лиза Алерт»

Без вести пропавшую 11-летнюю девочку ищут в Петербурге. Фото: «Лиза Алерт»

В Петербурге ищут без вести пропавшую 11-летнюю девочку. Школьница вышла из дома 20 сентября и не вернулась. Вот уже сутки о ее местонахождении ничего неизвестно. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они в своих соцсетях разместили ориентировки.

- Рост девочки составляет 150 сантиметров. Она нормального телосложения с черными волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в черную куртку, белую кофту, черные брюки и черные туфли. Также у школьницы при себе был черный рюкзак и красная рубашка, - говорится в ориентировке.

Волонтеры уточняют, что девочка может находиться в любом районе города. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей школьницы, просят позвонить в 112 или обратиться на горячую линию поискового отряда по номеру: 8-800-700-54-52.