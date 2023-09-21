Мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней девочки в Ленобласти

Полицейские проводят проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники правоохранительных органов в Ленобласти проводят проверку после заявления об изнасиловании 13-летней девочки. К сотрудникам обратился отец ребенка. Он пришел в отдел полиции Лужского района 20 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Отец 13-летней девочки потребовал найти некоего «Артема», который в конце июля 2023 года в деревне у поселка Толмачево изнасиловал его дочь, - рассказал источник.

Материалы дела передали в региональный Следственный комитет. Там решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Решение примут после проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге 10-летний мальчик заявил, что его изнасиловали двое мигрантов. Ребенку якобы угрожали ножом. После заявления полицейские организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.