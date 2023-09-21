Уголовное дело возбудили в Петербурге после избиения сотрудницы отдела миграции

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге уголовное дело возбудили против 39-летнего мужчины, который напал на сотрудницу полиции. Его привлекли к ответственности по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- По версии следствия, 20 сентября 2023 года подозреваемый, находясь в приемной граждан отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, ударил сотрудницу по голове и туловищу после ее просьбы прекратить нарушение общественного порядка, - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия, которые направлены на сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступления. Позже мужчине предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Состояние сотрудницы полиции не уточняется.