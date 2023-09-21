Без вести пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Петербурге

13-летняя девочка пропала в Петербурге. Фото: «Лиза Алерт»

В Петербурге ищут еще одного пропавшего ребенка. 13-летняя девочка не вернулась домой 20 сентября. О ее местонахождении с тех пор ничего неизвестно. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они в своих соцсетях поделились приметами пропавшей.

- Рост школьницы составляет 150 сантиметров. Она нормального телосложения с черными волосами и черными глазами. В день пропажи была одета в длинную черную куртку, белую кофту, синие или серые штаны и серые кроссовки. Также у нее с собой черный кожаный рюкзак, - говорится в ориентировке.

Волонтеры попросили всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, позвонить в 112 или обратиться на горячую линию поискового отряда по номеру: 8-800-700-54-52.

Напомним, что в тот же день в Петербурге пропала 11-летняя девочка. Она также не вернулась домой.