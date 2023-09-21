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НовостиСпорт21 сентября 2023 9:25

Роман Ротенберг сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

Команда одержала победу спустя пять поражений подряд
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ротенберг похвалил хоккеистов СКА.

Ротенберг похвалил хоккеистов СКА.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Хоккейный клуб СКА вырвал победу после пяти поражений подряд. Накануне петербуржцы сыграли с «Северсталью». Матч завершился со счетом 4:1. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг пообещал болельщикам, что команда начнет побеждать. После победной игры он сравнил матч с прорывом блокады Ленинграда.

- Да, хоккей - игра эмоций, мы увидели, как Ледовый выдохнул, как ребята завелись. Сегодня произошел такой прорыв блокады Ленинграда, - заявил Ротенберг.

Такое сравнение возмутило некоторых болельщиков. Но эмоций после долгожданной победы не подпортило. Тренер похвалил Владимира Алистрова и других игроков за умение брать ответственность.

- Это общая победа - в хоккее побеждает команда. Все молодцы - я очень благодарен ребятам. Выполнили установку, и нам осталось только реализовать свои моменты. Сегодня это удалось, но есть над чем работать, - сказал Ротенберг.