Роман Ротенберг сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

Ротенберг похвалил хоккеистов СКА. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Хоккейный клуб СКА вырвал победу после пяти поражений подряд. Накануне петербуржцы сыграли с «Северсталью». Матч завершился со счетом 4:1. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг пообещал болельщикам, что команда начнет побеждать. После победной игры он сравнил матч с прорывом блокады Ленинграда.

- Да, хоккей - игра эмоций, мы увидели, как Ледовый выдохнул, как ребята завелись. Сегодня произошел такой прорыв блокады Ленинграда, - заявил Ротенберг.

Такое сравнение возмутило некоторых болельщиков. Но эмоций после долгожданной победы не подпортило. Тренер похвалил Владимира Алистрова и других игроков за умение брать ответственность.

- Это общая победа - в хоккее побеждает команда. Все молодцы - я очень благодарен ребятам. Выполнили установку, и нам осталось только реализовать свои моменты. Сегодня это удалось, но есть над чем работать, - сказал Ротенберг.