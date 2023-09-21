Бывший завод Toyota преобразуют в площадку ОЭЗ Петербурга за 15,4 млрд рублей

Обустройство площадки ОЭЗ Петербурга на территории бывшего завода Toyota обойдется в 15,4 млрд рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

127 гектаров в промзоне «Шушары», которые находятся на территории бывшего завода Toyota, присоединят к площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Объем инвестиций в развитие инфраструктуры там оценили в 15,4 млрд рублей. Об этом рассказала гендиректор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева, пишет ТАСС.

- Разрабатывать проектную и рабочую документацию, а также проходить различные экспертизы планируется в 2024 году. А строительство инфраструктуры на площадке будет осуществлено в период с 2025 по 2028 годы, - добавила она.

Ожидается, что Минэкономразвития России даст одобрение касательно расширения ОЭЗ, а также подпишет соответствующее соглашение до конца 2023 года. Как уточнила Рондалева, строительство четвертой площадки позволит создать 5,3 тысячи рабочих мест.

- По предварительным оценкам, на данной площадке сможет разместиться до 40 компаний-резидентов ОЭЗ со следующими прогнозными показателями эффективности на 10 лет: более 57 млрд рублей - осуществленные инвестиции, более 100 млрд рублей - объем выручки резидентов, более 23 млрд рублей - налоговые отчисления компаний, - резюмировала она.