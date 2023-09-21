Путин провел встречу с попечительским советом Мариинского театра в Петербурге

Встречу провел Владимир Путин. Фото: t.me/a_beglov

В Петербурге прошло заседание попечительского совета Мариинского театра. Встречу в Константиновском дворце провел президент России Владимир Путин. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Александр Беглов.

- Прославленный театр 5 октября отметит свое 240-летие. Правительство Петербурга успешно взаимодействует с Мариинкой. Это и совместные инвестпроекты, и организация бесплатных концертов для детей и семей участников СВО, а также для старшеклассников, - отметил губернатор.

В Северной столице за этот сезон прошло 13 оперных и балетных премьер. Еще шесть – во Владивостоке и две – во Владикавказе. За восемь месяцев текущего года Мариинский театр пополнил бюджет Петербурга 534 миллионами рублей налогов.

Помимо жизни театра, на заседании обсудили тему 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

- Передал Президенту нашей страны слова благодарности от блокадников за решение о единовременной выплате к юбилею Ленинградской Победы 27 января 2024 года. Также по поручению Владимира Путина РЖД предоставит бесплатный бессрочный проезд жителям блокадного Ленинграда, - добавил губернатор.