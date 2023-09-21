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НовостиЧто происходит21 сентября 2023 10:27

Из-за найденной мумии в ковре в Ленобласти возбудили дело

Следователи Ленобласти устроили допрос подозреваемому в жестоком убийстве
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Ленобласти возбудили дело из-за найденного тела.

В Ленобласти возбудили дело из-за найденного тела.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчине задержали мужчину, который по версии следствия, мог убить знакомого и завернуть его в ковер. Тело было найдено 20 сентября в деревне Малые Колпаны. А на одежде трупа обнаружили повреждения от колюще-режущего предмета. После случившегося возбудили дело по статье об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- В конце марта 2023 года мужчина 1972 г.р., находясь в квартире в деревне Малые Колпаны, в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, нанес малознакомому потерпевшему несколько ударов ножом, - рассказали в региональном ведомстве.

Подозреваемого на данный момент допрашивают. Позже ему предъявят обвинение. Следствие будет просить суд отправить мужчину под стражу. А сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося и разбираются в деталях убийства.