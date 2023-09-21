Глава Колпинского района Юлия Логвиненко посетила школу и детсад, строящиеся группой «Самолет»

В районе строятся школы и детсады. Фото: ГК "Самолет"

Строящиеся социальные объекты Колпинского района посетила глава района Юлия Логвиненко. В том числе она проверила, как ведется их возведение в рамках программы «Развитие застроенных территорий» компанией «СПб Реновация» (входит в группу «Самолет»).

- Для нашей компании строительство социальных объектов – это вклад в развитие города не менее важный, чем строительство жилья. Кварталы, где проходит реновация ветхих домов, должны быть обеспечены детскими садами и школами, - прокомментировала директор по внешним связям группы «Самолет» Яна Грозовская.

Глава Колпинского района посетила место, где стоят детский сад на 220 малышей. Учреждение планируют сдать до конца текущего года. Сейчас стройка завершена уже на 80 процентов. 1 сентября свои двери для детей открыл похожий детсад на соседнем участке.

Юлия Логвиненко побывала также на стройке школы для 825 учеников. Там специалисты начали обустраивать школьный стадион. Учреждение сдадут в эксплуатацию в 2024 году. Сейчас оно готово на 50 процентов. Глава районной администрации отметила, что все объекты адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.