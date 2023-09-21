«Ушла в музыкальную школу и не вернулась»: Что известно о пропаже 11-летней девочки в Петербурге

В Петербурге ищут без вести пропавшую 11-летнюю девочку. Фото: «Лиза Алерт»

В Петербурге ищут 11-летнюю девочку. Она вышла из дома 20 сентября и пропала. Как оказалось, ребенок направлялся в музыкальную школу, но так до нее и не дошел. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

- Девочка хорошая, учится на отлично, занимается музыкой. Накануне ушла в музыкальную школу и пропала по дороге, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Также, по словам источника, девочка иногда может уходить в себя из-за неудач, например, из-за плохо написанной контрольной. Поэтому собеседник предположил, что школьница могла сбежать из дома из-за чего-то подобного.

- Однако родные девочку за неудачи не ругают. Просто у нее такое свойство характера, - отметил собеседник.

Напомним, что ранее о начавшихся поисках объявили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Согласно ориентировке, рост пропавшей составляет 150 сантиметров. У нее нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день пропажи на ней была черная куртка, белая кофта, черные брюки и туфли. Также с собой у нее была красная рубашка и черный рюкзак.