Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 сентября 2023 11:05

Беременная женщина попала в больницу в Петербурге после избиения мужем

Петербуржец избил молодую жену на шестом месяце беременности
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Беременную петербурженку увезли в больницу после избиения мужем.

Беременную петербурженку увезли в больницу после избиения мужем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

22-летнюю беременную петербурженку пришлось ночью 21 сентября везти в больницу. И дело совсем не в том, что у нее внезапно начались роды. Медицинская помощь ей потребовалось из-за того, что ее избил муж. То, что супруга носит под сердцем его ребенка, мужчину не остановило от рукоприкладства. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Жительницу Московского района около часа ночи доставили в Александровскую больницу из квартиры на Среднерогатской улице в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы, - уточнил источник.

Девушку, которая находится на шестом месяце беременности, госпитализировали в нейрохирургическое отделение. А информацию о случившемся передали полиции района.