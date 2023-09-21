Трехлетнему малышу зажало руку эскалатором на станции «Удельной» в Петербурге

Малыша осмотрели медики. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге трехлетний ребенок сильно травмировал руку в метро. Кисть мальчика в какой-то момент зажало эскалатором. Мама отвлеклась и не заметила, как сын засунул руку в опасное место: между ступенями и щетками эскалатора. Все произошло накануне около двух часов дня на станции метро «Удельная». Инцидент подтвердили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

- Мама ребенка допустила нарушение правил безопасности при нахождении на эскалаторе. Она должна была держать малыша за руку или на руках, - объяснили spb.kp.ru в городском ведомстве.

По предварительной информации, трехлетний малыш получил рваную рану правой кисти. Врачи оценили состояние ребенка как средней степени тяжести, ему оказали всю необходимую помощь. По факту случившегося организована проверка. Обстоятельства выяснят специалисты.