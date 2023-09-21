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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 11:32

Рецидивисту дали 10 лет колонии за убийство учительницы в Ленобласти

Особо опасного рецидивиста отправили на 10 лет в колонию за убийство учительницы из поселка Ефимовский
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Рецидивиста отправили на 10 лет в колонию за убийство молодой учительницы в Ленобласти.

Рецидивиста отправили на 10 лет в колонию за убийство молодой учительницы в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшная трагедия сотрясла Бокситогорский район в осенью 2022 года. Вечером 7 октября молодая учительница из коррекционной школы-интерната не вернулась домой. Ее мать обратилась в полицию. Спустя два дня тело девушки нашли в канаве. Оказалось, что к ее убийству причастен 51-летний рецидивист. Разбирательство шло почти год. И вот сейчас суд вынес приговор преступнику. Ближайшие 10 лет мужчина проведет в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

- В начале октября 2022 года в поселке Ефимовский особо опасный рецидивист, находясь в принадлежащем ему автомобиле, нанес учительнице не менее пяти ударов ножом в область шеи и грудной клетки, а также не менее 13 ударов твердым тупым предметом по голове и телу, - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы сокрыть следы преступления, мужчина вывез труп потерпевшей, а также сжег машину. Но это ему не помогло, и правоохранители оперативно вышли на его след.