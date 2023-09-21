Петербуржца, зарубившего топором жену, отправили в колонию на восемь лет

Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за убийство жены. Фото: Олег ЗОЛОТО

35-летнего петербуржца приговорили к восьми годам колонии строгого режима за жестокое убийство жены. Все произошло в январе 2021 года в квартире одного из домов по проспекту Большевиков. Тогда мужчина перебрал с алкоголем и начал выяснять отношения со своей 31-летней супругой. Ссора влюбленных закончилась убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.

- Мужчина нанес своей супруге не менее 14 ударов топором в область головы, после чего связал запястья потерпевшей строительными хомутами и перенес ее в ванную комнату. Смерть женщины наступила на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Петербуржца за убийство не только лишили свободы, но и обязали выплатить в пользу близких погибшей 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 199 тысяч рублей материального ущерба.