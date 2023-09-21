Двух девочек-подростков ищут в Петербурге

Девочек ищут полицейские и волонтеры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге начались поиски двух школьниц, которые ушли из дома и не вернулись накануне. Сначала стало известно об исчезновении 11-летней девочки, которая шла в музыкальную школу, но родители так и не дождались ее обратно. Ориентировка с фотографией появилась на ресурсах «Лизы Алерт».

- 11-летняя девочка пропала 20 сентября, - говорилось в сообщении.

По информации spb.kp.ru, она могла расстроиться из-за неудачи в обучении. Раньше школьница не пропадала.

Вторая девочка исчезла в этот же день. 13-летняя жительница Петербурга взяла с собой черный кожаный рюкзак и покинула квартиру. С тех пор нет информации о ее местонахождении. Родители забили тревогу. На поиски пропавшей школьницы отправились не только сотрудники полиции, но и волонтеры.

Обе девочки одного роста – 150 сантиметров. Одна из них живет в Центральном районе города, а другая – в Красносельском.