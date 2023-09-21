«Хотел подарить жене»: Петербуржец украл забытый в ТРК ноутбук

Петербуржца будут судить за кражу забытого девушкой в ТРК ноутбука. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из посетительниц торгово-развлекательного комплекса «Невский» в Петербурге случайно забыла свой ноутбук на банкомате. А когда спохватилась, то гаджета уже не было на месте. Как оказалось, его прихватил с собой другой посетитель. Мужчина его заметил, когда снимал деньги, и забрал себе. Его даже не смутило, что вокруг было много людей. Судя по всему, его даже совесть не мучала. Правоохранителям он заявил, что обрадовался находке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- 49-летний петербуржец такой похитил с банкомата забытый девушкой ноутбук. Ущерб составил 60 тысяч рублей. Мужчина пояснил правоохранителям, что хотел «перепрошить» ноутбук и подарить его жене, - добавили в ведомстве.

Мужчину обвинили в краже, совершенной с причинением значительного ущерба горожанке. Теперь его дело рассмотрят в Невском районном суде.