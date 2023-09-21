Петербург первым в России перейдет на экологически чистые виды топлива

Петербург станет первым городом в России, который перешел на экологически чистые виды топлива. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург станет первым городом в России, где котельные полностью перейдут на экологически чистые виды топлива. Проект по переводу находится под личным контролем губернатора Александра Беглова. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

В проекте участвуют 22 котельные Северной столицы. Из них 14 будут переведены на газ, еще семь - на электрические котлы, а одну закроют. При этом переход на новые виды топлива никак не скажется на потребителях.

- Работа ведется очень активно. Нужно отметить, что по всем этим объектам разработаны и реализованы схемы теплоснабжения, которые не влияют на снабжение потребителей, то есть потребители не заметят производства работ на этих источниках, - указал Станислав Протасов.

Также председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению добавил, что на основных источниках теплоэнергетики уровень газификации достиг практически 100 процентов.