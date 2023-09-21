Завершены поиски пропавшей в Петербурге 11-летней девочки

Пропавшую 20 сентября в Петербурге 11-летнюю девочку нашли живой. Фото: «Лиза Алерт»

В Петербурге завершились поиски пропавшей 11-летней девочки. Напомним, что она ушла из дома 20 сентября в музыкальную школу и не вернулась домой. В учреждении ее тоже не видели. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». И вот спустя сутки пропавшую нашли живой.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! - коротко прокомментировали в поисковом отряде.

Где была девочка, и в каком она сейчас состоянии, не уточняется. Отметим, что ранее spb.kp.ru источник рассказал, что школьница склонна уходить в себя из-за неудач, например, из-за плохих оценок. Поэтому собеседник «Комсомолки» предположил, что она могла сама уйти из дома из-за чего-то подобного.

Напомним, что в Петербурге также продолжаются поиски 13-летней девочки. Она также вышла из дома 20 сентября и пропала. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.