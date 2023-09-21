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НовостиЧто происходит21 сентября 2023 13:39

«Шла пена изо рта»: Росгвардейцы нашли в автомобиле петербуржца без сознания

Мужчину без сознания и с пеной изо рта нашли в припаркованной машине в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину срочно отвезли в больницу.

Мужчину срочно отвезли в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге наряд вневедомственной охраны во время патрулирования обнаружил автомобиль, который стоял у края проезжей части на Ржевской улице. Инцидент произошел около десяти часов утра 21 сентября. Водитель «Лады Веста» находился в машине без сознания. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

- Изо рта мужчины шла пена. Сотрудники Росгвардии вызвали на место медиков, которые определили у того признаки наркотического опьянения. Он был госпитализирован, автомобиль эвакуирован, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Водителя отвезли в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. Состояние на данный момент не известно. За время езды за рулем, автомобилист не попал в аварию.

Напомним, в Петербурге мужчину отправили на восемь лет в колонию строгого режима за жестокое убийство жены топором.