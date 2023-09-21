Выставку работ Бориса Григорьева открыли в Музее Фаберже в Петербурге

Выставка работает до 28 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге открылась масштабная выставка в Музее Фаберже. В экспозиции будут представлены работы художника Бориса Григорьева. Выставку назвали «Первый мастер на свете». Об этом в своих соцсетях сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.

Скоро вход на выставку можно будет оплатить Пушкинской картой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Проект обращается к творчеству самобытного автора, который эмигрировав в 1919 году, тяжело переживал разрыв с Родиной и пронес любовь к ней через всю жизнь. Работы Григорьева из своих фондов для выставки предоставили Русский музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Музей-квартира Максима Горького, Псковский музей-заповедник, KGallery и другие, - рассказал Болтин.

Григорьев выставлялся в самых знаменитых музеях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об авторе выставки известно, что он запомнился поклонникам искусства портретами деятелей культуры, картинами и рисунками французского периода, иллюстрациями к произведениям классиков, а также образами русского крестьянства.

Выставка открылась 20 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выставку расположили в восстановленном крыле дворца Нарышкиных-Шуваловых. Посетить ее можно до конца января. Скоро вход сделают доступным по Пушкинской карте.