Выставку работ Бориса Григорьева открыли в Музее Фаберже в Петербурге

Выставка работает до 28 января.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Петербурге открылась масштабная выставка в Музее Фаберже. В экспозиции будут представлены работы художника Бориса Григорьева. Выставку назвали «Первый мастер на свете». Об этом в своих соцсетях сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.
Скоро вход на выставку можно будет оплатить Пушкинской картой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Проект обращается к творчеству самобытного автора, который эмигрировав в 1919 году, тяжело переживал разрыв с Родиной и пронес любовь к ней через всю жизнь. Работы Григорьева из своих фондов для выставки предоставили Русский музей, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Музей-квартира Максима Горького, Псковский музей-заповедник, KGallery и другие, - рассказал Болтин.
Григорьев выставлялся в самых знаменитых музеях.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Об авторе выставки известно, что он запомнился поклонникам искусства портретами деятелей культуры, картинами и рисунками французского периода, иллюстрациями к произведениям классиков, а также образами русского крестьянства.
Выставка открылась 20 сентября.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Выставку расположили в восстановленном крыле дворца Нарышкиных-Шуваловых. Посетить ее можно до конца января. Скоро вход сделают доступным по Пушкинской карте.