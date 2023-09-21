Коллекторы в Петербурге выплатили более 12,3 млн рублей штрафов с начала 2023 года

Петербуржцы жалуются на коллекторов в правоохранительные органы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга стали чуть реже обращаться в правоохранительные органы и жаловаться на жесткую работу коллекторов. С начала 2023 года в полицию поступило 1447 таких обращений. А за такой же период 2022 года было 1567 жалоб. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Ответственность для коллекторов за противоправную деятельность предусмотрена частью 2 статьи 14.47 Кодекса об административных правонарушениях. По ней нарушение закона влечет наложение административного штрафа, - рассказала в интервью главный судебный пристав Петербурга Анна Лашкова.

Она объяснила, что за свои действия коллекторам приходится платить немаленькие суммы – от 20 до 500 тысяч, в зависимости от того, кого наказывают: должностное или юридическое лицо. За этот год нарушители заплатили уже более 12,3 миллионов рублей.

Всего в Петербурге на данный момент работают 22 официальных коллекторских агентства.