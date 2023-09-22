Конференция «Общественные науки и развитие высшего образования» началась в Петербурге

Конференция пройдет до 23 сентября. Фото: предоставлено КП

Конференция, посвященная 300-летию РАН, стартовала в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов 22 сентября. В 10:00 начнется Пленарное заседание. Международная научно-практическая конференция «Общественные науки и развитие высшего образования» будет транслироваться информационным ресурсом «Научная Россия».

- В программе первого дня также — знакомство участников с материальной базой реализации «Культуроцентристской концепции высшего образования», разработанной и внедренной СПбГУП, и презентация издания «Лекции и доклады членов РАН в СПбГУП», - сообщает пресс-служба вуза.

Всего запланировано 604 выступления от 140 членов РАН. Международная конференция будет идти в течение двух дней. Академики, члены-корреспонденты РАН, ученые и специалисты обсудят актуальные общественно-научные направления и перспективы развития высшего образования в современных условиях.

В составе оргкомитета – академик РАН Талия Хабриева, академик РАН Андрей Смирнов, академик РАН Борис Порфирьев, член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий и другие представители научного сообщества.

Ссылка на онлайн-трансляцию с конференции доступна по ссылке.