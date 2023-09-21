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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 15:26

Тело 83-летнего мужчины нашли в лесу Ленобласти

Поиски 83-летнего мужчины в Ленобласти завершились трагедией
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина отправился в лес один.

Мужчина отправился в лес один.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге волонтеры несколько дней искали пропавшего пожилого мужчину, который ушел в лес еще 15 сентября, но так и не вернулся обратно. Специалисты знали, что пенсионер может находиться около поселка Старая Малукса. Тело погибшего удалось найти только 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга транспортировали погибшего и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

О погибшем мужчине известно, что ему было 83 года. С собой он взял только зелено-коричневый рюкзак. Что на самом деле произошло с пенсионером – не сообщается.

Напомним, в Петербурге пропали две девочки, 11 и 13 лет. Поиски младшей из них уже завершились. К счастью, с девочкой все хорошо, она вернулась домой. Известно, что школьница пропала 20 сентября, когда пошла на уроки музыки.